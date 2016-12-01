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Blogger’da Soru – Cevap Sayfası Oluşturalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:32 - Tarih: 04 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Soru Cevap Sayfası OluşturalımBlogger için geliştirilen birçok eklenti mevcut ancak bazı konularda yeterli eklenti olmadığı da bir gerçek. Örneğin, bir soru-cevap sayfası oluşturmak isteyebilirsiniz. Ancak teknik olarak Blogger’da böyle bir sayfa oluşturmak mümkün olmamakla birlikte, çözüm önerileri de yok değil. Bu yüzden şu şekilde bir çözüm önerisi paylaşıyor olacağız. Öncelikle “Yeni sayfa” bölümünden “Soru – Cevap” adı ile sayfa oluşturun ve bu sayfayı yorumlara açın.

AYRICA: Blogger’da Yazılarımızın Okunma Sayısını Öğrenelim

Böylelikle, gelen yorumları cevaplamaya başlayarak, bir nevi soru-cevap tarzında bir sayfa oluşturmuş olacaksınız. Belki aklınızdaki gibi olmayabilir, ancak ilgili sayfaya gerekli görselleri yükleyerek, oldukça verimli bir iş çıkarabilirsiniz. Bu yönde ihtiyacı olanlar deneyebilirler.

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