Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.186 yazıda 7.721 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da Son Yazınıza “Yeni” İbaresi Ekleyin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:26 - Tarih: 11 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda Son Yazınıza Yeni İbaresi EkleyinSizlerle uzun zamandır araştırmasını yaptığım ve sonunda bulduğum, akabinde düzenlediğim bir eklentiyi paylaşmak istiyorum. Bazı web sitelerinde görmüş olmalısınız, en son yazının yanında “Yeni İçerik” ibaresini. Dilerseniz bunu Blogger‘da da yapabilirsiniz. Böylelikle yalnızca en son yazdığınız yazı için bu metin yazacak olup, sadece ana sayfada görüntülenecektir. Aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterlidir. Herhangi bir sorunuz olur ise, elbette yorum gönderebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Problemsiz “İlginizi Çekebilir” Eklentisi

1) Temanızın CSS alanına aşağıdaki kodları ekleyin.

.wrappercbt12{}
.ribboncbt123{font-size:15px;font-family: Trebuchet MS, sans serif;border-bottom:1px solid #ddd;padding-bottom:10px;}
.ribboncbt-wrapper12{}

2) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

<b:include data='post' name='post'/>

3) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kodlar ile değiştirin.

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
<div class='wrappercbt12'>
<div class='ribboncbt-wrapper12'><div class='ribboncbt123'>YENİ İÇERİK</div></div>
<div id='first-post'>
<b:include data='post' name='post'/>
</div></div>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>

Örnek Görünüm

Bloggerda Son Yazınıza Yeni İbaresi Ekleyin

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri