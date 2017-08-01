Sizlerle uzun zamandır araştırmasını yaptığım ve sonunda bulduğum, akabinde düzenlediğim bir eklentiyi paylaşmak istiyorum. Bazı web sitelerinde görmüş olmalısınız, en son yazının yanında “Yeni İçerik” ibaresini. Dilerseniz bunu Blogger‘da da yapabilirsiniz. Böylelikle yalnızca en son yazdığınız yazı için bu metin yazacak olup, sadece ana sayfada görüntülenecektir. Aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterlidir. Herhangi bir sorunuz olur ise, elbette yorum gönderebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Problemsiz “İlginizi Çekebilir” Eklentisi

1) Temanızın CSS alanına aşağıdaki kodları ekleyin.

.wrappercbt12{}

.ribboncbt123{font-size:15px;font-family: Trebuchet MS, sans serif;border-bottom:1px solid #ddd;padding-bottom:10px;}

.ribboncbt-wrapper12{}

2) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

<b:include data='post' name='post'/>

3) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kodlar ile değiştirin.

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

<b:if cond='data:post.isFirstPost == "true"'>

<div class='wrappercbt12'>

<div class='ribboncbt-wrapper12'><div class='ribboncbt123'>YENİ İÇERİK</div></div>

<div id='first-post'>

<b:include data='post' name='post'/>

</div></div>

<b:else/>

<b:include data='post' name='post'/>

</b:if>

<b:else/>

<b:include data='post' name='post'/>

</b:if>

Örnek Görünüm