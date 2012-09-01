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Blogger’da Site Başlığını Ortalamak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:02 - Tarih: 05 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Site Başlığını OrtalamakGeçtiğimiz senelerde Blogger’da logo ortalamak için ilgili kodları paylaşmıştım sizlerle. Ancak herkes logo kullanmıyor. Yani standart site başlığı kullanıyor olabilirsiniz. Dolayısı ile site başlığını ortalamak da mümkündür. Ancak biraz kodumuz farklı olacak. Yine de işlemimiz çok kolay. Aşağıdaki kodu temanızın CSS bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır, böylelikle site başlığınız da ortalanmış olacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederek, ilgili kodu paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Blogger için “Web Sitemiz Sevgi ile Oluşturuldu” Eklentisi

Blogger’da Site Başlığı Ortalama Nasıl Yapılır?

.header-outer {
text-align:center;
}

Not: Yukarıdaki kod çalışmıyor ise, aşağıdaki kodu denemenizi tavsiye ederim.

#header-inner {
text-align:center !important;
}

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