Blogger’da sayfa linklerini ortalamak isteyebilirsiniz. Yani üst menüde yer alan ve PageList olarak da bilinen bu sayfaları solda değil de, tam ortada görmek isteyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken birkaç tane alternatif kod bulunuyor. Ancak ben sizlere en kısa ve kalıcı çözümü iletiyor olacağım. Aşağıdaki kodu değiştirmeden temanızın CSS bölümüne eklemeniz durumunda, sayfa linkleri ortalanmış olacaktır. Başka bir kod eklemenize de, düzenlemenize de gerek bulunmuyor.

AYRICA: Blogger için Responsive Arama Kutusu Yapımı

Blogger’da Sayfa Linklerini Ortalama Nasıl Yapılır?