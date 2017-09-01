Blogger’da resimleri yuvarlama ile ilgili burada bir anlatım yapmıştık. Şimdi ise resimlere gölge efekti vermek ile ilgili bir kod paylaşıyor olacağım sizlerle. Daha profesyonel ve sağlıklı bir görünüm elde edebilmek adına, resimlerinizin çevresine gölge efekti ekleyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kodu görselinize ait div kodunun içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Elbette, ilgili gölge miktarını değiştirmek için mevcut pikselleri kendinize göre yeniden değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Blogger için Responsive Facebook Beğen Butonu Yapımı

Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?