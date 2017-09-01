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Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:51 - Tarih: 07 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Blogger'da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?Blogger’da resimleri yuvarlama ile ilgili burada bir anlatım yapmıştık. Şimdi ise resimlere gölge efekti vermek ile ilgili bir kod paylaşıyor olacağım sizlerle. Daha profesyonel ve sağlıklı bir görünüm elde edebilmek adına, resimlerinizin çevresine gölge efekti ekleyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kodu görselinize ait div kodunun içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Elbette, ilgili gölge miktarını değiştirmek için mevcut pikselleri kendinize göre yeniden değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Blogger için Responsive Facebook Beğen Butonu Yapımı

Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

-moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px #555;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px #555;
box-shadow: 0px 0px 20px 0px #555;

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