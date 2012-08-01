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Blogger’da Kilitli Eklentileri Kaldırma Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:39 - Tarih: 09 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Kilitli Eklentileri Kaldırma YöntemiBlogger‘da bazı eklentiler (gadget alanları) kilitlidir. Yan bu alanları kaldırmak veya başka bir alana taşımak mümkün değildir. Ancak bu durum, biz bir çözüm üretene kadar geçerlidir… Yani dilerseniz kilitli eklentileri kaldırabilir veya taşıma işlemini yapabilirsiniz. Bu ise oldukça basit. Kolay bir şekilde kilitli alanların kilidini açacağız ve bundan sonra dilediğimiz gibi ilgili alanları kontrol edebileceğiz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır arkadaşlar.

1) Temanızda aşağıdaki kodu aratın.

locked='true'

2) Aşağıdaki kod ile, yukarıdaki kodu değiştirin.

locked='false'

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