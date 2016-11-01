Blogger kullananların bileceği üzere, kontrol paneli ile kalıcı resim silmek mümkün değildir. Yani yazınızdan resim kaldırabilirsiniz, ancak bu resim hesabınızda depolanmaya devam eder. Bu bağlamda, dilerseniz elbette Blogger için yüklediğiniz resimleri kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz.

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Blogger'da Kalıcı Resim Silme Nasıl Yapılır?

Bunun için ise Google hesabınız ile Albüm Arşivi sayfasına giriş yapın. Ardından açılan sayfadaki Blogger'dan fotoğraflar bölümüne giderek, dilediğiniz herhangi bir fotoğrafa tıklayın. Sağ üst köşedeki butona da tıklayarak, "Fotoğrafı sil" sekmesini kullanıp, kalıcı olarak Blogger'a yüklediğiniz fotoğrafı kaldırabilirsiniz.