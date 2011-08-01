Blogger, bilindiği üzere XML yapısına sahip olduğu için, tema üzerine eklenen kodlarda örneğin "&" karakterini direkt kabul etmez. Yani bunun yerine, "&" şeklinde kabul ediyor. Dolayısı ile temanıza JS kodu eklerken sürekli olarak, bu özel karakterleri çevirmeniz gerekir. İşte, bu gibi durumlar ile uğraşmamak için bir çözüm yöntemi mevcut. Aşağıdaki kurallar arasına eklerseniz kodlarınızı (JavaScript gibi örneğin), hiçbir şekilde özel karakterleri düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü bu kurallar, özel karakterleri çevirmenize gerek duymamaktadır. Örnek bir kullanımı hemen aşağıda gösteriyor olacağız.

AYRICA: Blogger için Geliştirdiğimiz Devamını Oku Eklentisi (Yeni)

Blogger'da JavaScript Özel Karakter Hataları ve Çözüm Yöntemi

<script>

//<![CDATA[

JavaScript Kodları Buraya Gelecek

//]]>

</script>

Sonuç: Yukarıda yer alan kırmızı renkli kuralları kullanarak, JavaScript kodlarını temanıza eklerken spesifik karakterleri değiştirmeniz gerekmeyecektir. Bu şekilde daha pratik ve hızlı bir JavaScript kodu ekleme süreci söz konusu olmaktadır. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyorum.