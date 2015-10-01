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Blogger’da İlk Yazı Altına Reklam Ekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:19 - Tarih: 10 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda İlk Yazı Altına Reklam EkleyelimBlogger‘a reklam eklemek biraz yorucu olabilir. Çünkü birçok konuda olduğu gibi manuel olarak aksiyon almamız gerekiyor. Ancak ne olursa olsun imkânsız değil. Geçtiğimiz zamanlarda da yazı içine reklam eklemek ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Blogger’da ilk yazıdan sonra, yani ilk yazı altına reklam eklemeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle reklam için daha güzel bir alan belirlemiş olacağız. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Blogger’da “Blog Arşivi” Menüsünü Özelleştirelim

Blogger’da İlk Yazıdan Sonra Reklam Eklemek

1) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

<b:include data='post' name='post'/>

2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki koddan sonra ekleyin.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<div align='center'>
Reklam Kodları
</div>
</b:if>
</b:if>

Not: Reklam Kodları yazan bölümü değiştirmeyi lütfen unutmayın.

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