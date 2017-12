Blogger’da ilk paragraftan sonra reklam eklemek ile ilgili birçok yöntem mevcut. Ancak ben sizlerle kesin çalışan bir yöntemi paylaşmak istiyorum izniniz ile. Böylelikle ilk paragraftan sonra dilediğiniz reklam kodu gösterime girecektir. Bu şekilde reklamlarınıza tıklanma olasılığı da bir o kadar fazla olacaktır. Bu elbette değişken bir durum. Aşağıdaki adımları yavaş yavaş uygularsanız, hiç hata almadan ilgili eklentiyi kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili kodları inceliyor olacağız.

Blogger’da İlk Paragraftan Sonra Reklam Eklemek

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<data:post.body/>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kod ile değiştirin.

<div id='adsense-target'><data:post.body/></div>

3) Aşağıdaki kodları da, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<div id='adsense-content' style="display:block;margin-top:25px;text-align: center">Reklam Kodu</div>

</b:if>

4) Aşağıdaki kodları da, hemen bir altına ekleyiniz.

<script type='text/javascript'>

function insertAfter(addition,target) {

var parent = target.parentNode;

if (parent.lastChild == target) {

parent.appendChild(addition);

} else {

parent.insertBefore(addition,target.nextSibling);

}

}

var adscont = document.getElementById("adsense-content");

var target = document.getElementById("adsense-target");

var linebreak = target.getElementsByTagName("br");

if (linebreak.length > 0){

insertAfter(adscont,linebreak[0]);

}

</script>



Not: Herhangi bir hata çıkar ise, kodları kaldırabilirsiniz. Ancak bu şekilde ilgili kodlar denenmiş olup, ilgili süreç içerisinde ise herhangi bir hata ile karşılaşılmamıştır. Hata çıkar ise, tekrar deneyebilirsiniz.