Geçtiğimiz aylarda Blogger için üst çubuk eklemek ile ilgili bir içerik paylaşmıştım. Şimdi ise en üste yatay şerit eklemek ile ilgili bir içerik kaleme almak istiyorum. Aslında mantık olarak aynı ancak bu sefer görsel kullanmayacağız. Yani dilediğimiz yükseklik oranında sabit bir şerit ekleyeceğiz ve dilerseniz elbette renkleri özelleştirebilirsiniz. Günümüzde birçok blog sayfasında da yatay şeritleri görmüş olmalısınız. Dolayısı ile bir farklılık yaratmak için oldukça basit ve güzel bir özellik olacaktır. Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodu eklemeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Blogger’da Yazılara “Tepki” Özelliğini Ekleyelim

Blogger’da En Üste Yatay Şerit Nasıl Eklenir?