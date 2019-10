Blogger'da bir eklentiyi ana sayfada göstermek veya reklamı ana sayfada göstermek mümkündür. Bunun için parametreler kullanmak yeterli. Ancak sizlerle şimdi paylaşacağım yöntem ile, ilgili widget hem sadece ana sayfada gösterilecek hem de ilgili bölümdeki tüm padding, margin veya diğer boşluk v.b. etkisiz değerler de kalkacaktır. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Blogger'da Eklenti (Widget) Sadece Ana Sayfada Göstermek

<b:widget id='HTML1' locked='false' title='HTML Widget' type='HTML'>

<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>

<b:remove/>

</b:if>

<!-- only display title if it's non-empty -->

<b:if cond='data:title != ""'>

<h2 class='title'>

<data:title/>

</h2>

</b:if>

<div class='widget-content'>

<data:content/>

</div>

<b:include name='quickedit'/> </b:includable>

</b:widget>

Sonuç: Sadece ana sayfada göstermek istediğiniz gadget'a ait, temanızdaki ilgili bölümü bulun. Daha sonra ise, ilgili alana da yukarıdaki kırmızı kodları ekleyin. Böylelikle, ilgili gadget sadece ana sayfada görünecek ve diğer hiçbir sayfada görüntülenmeyecektir. Hepsi bu kadar...