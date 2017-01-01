Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.753 yazıda 7.352 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da Dilediğimiz İzleyicileri Engelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:01 - Tarih: 30 Ocak 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda Dilediğimiz İzleyicileri EngelleyelimBlogger‘daki “İzleyiciler” adlı gadget oldukça başarılı bir özellik. Yani diğer blog yazarları ile iletişimde kalmanıza olanak tanımasının yanı sıra, sizlerin de diğer blogları takip etmenizi sağlıyor. Ancak bazen İzleyiciler gadget’ında yer alan kişiler SPAM amaçlı uygunsuz fotoğraflara sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlarda dilerseniz, istediğiniz izleyicinizi engelleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Yazılarımızın Okunma Sayısını Öğrenelim

Blogger’da İzleyiciler Nasıl Engellenir?

  • Öncelikle Blogger‘a giriş yapın.
  • Ardından ilgili blogunuzun paneline girin.
  • Sol menüde yer alan İstatistikler menüsüne tıklayın.
  • “İzleyiciler” bölümünün karşısında yer alan sayıya tıklayın.
  • Açılan pencerede dilediğiniz kullanıcı için Engelle butonuna basabilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri