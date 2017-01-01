Blogger‘daki “İzleyiciler” adlı gadget oldukça başarılı bir özellik. Yani diğer blog yazarları ile iletişimde kalmanıza olanak tanımasının yanı sıra, sizlerin de diğer blogları takip etmenizi sağlıyor. Ancak bazen İzleyiciler gadget’ında yer alan kişiler SPAM amaçlı uygunsuz fotoğraflara sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlarda dilerseniz, istediğiniz izleyicinizi engelleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Yazılarımızın Okunma Sayısını Öğrenelim

Blogger’da İzleyiciler Nasıl Engellenir?