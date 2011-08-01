Blogger'ın tema yapısı bildiğiniz gibi XML. Dolayısı ile arzu ederseniz teker teker CSS veya JavaScript kodlarını minimize edebilirsiniz. Ancak bunlarla uğraşmak yerine, direkt Blogger temanızdaki tüm XML yapısındaki kodları sıkıştırabilmeniz de mümkündür. Bunun için ise HTML Compressor adlı sitesine giriş yapın. Code type adlı açılır menüden Blogger seçeneğini aktive edin. Ardından tema kodlarını ekleyerek, sıkıştırmayı tamamlayabilirsiniz.

Blogger Tema Sıkıştırma Nasıl Yapılır? Öğrenelim!