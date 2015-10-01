Bir Blogger hesabının sınırları ile ilgili maddeleri geçtiğimiz senelerde aktarmıştık. Ancak yapılan aramalarda görüyoruz ki, birçok kişi Blogger trafik limiti ile ilgili de sorgular gerçekleştiriyor. Bu yüzden 10 senelik bir Blogger kullanıcısı olarak bu soru işaretini kesin olarak gidermek istiyorum. Google tarafından sunulan Blogger için trafik bazında spesifik bir trafik limiti bulunmuyor. Yani aylık 500 GB veya 1 TB gibi bir limit söz konusu değil. Google altyapısına sahip bir sistem olduğu için, trafik limitini düşünmeniz gerekmez. Siz sadece blogunuz ile ilgilenin, projenizi geliştirin. Google bunu istiyor sizden. Sizin kendinizi ifade edebilmenize aracı olmak istiyor Google. Sonuç olarak, Blogger’ın trafik bazında bir limiti bulunmuyor, diğer limitlere ise yazımızın başındaki URL vasıtası ile ulaşabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Servisi Saldırı Alır mı?