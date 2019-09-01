Blogger'da kayıt başlığı yazı tipi değiştirmek, Tema Tasarımcısı ile mümkün kılınmıştır. İçeriklerinizin başlıklarının yazı tipini değiştirmeniz, başlıklarınızın dikkat çekiciliğini artıracaktır. Özelleştir butonuna tıkladıktan sonra, Gelişmiş > Kayıt Başlığı sekmesine giriş yapın. Ardından Yazı tipi başlığı altındaki seçenekler arasından dilediğiniz bir seçimi yaparak, kayıt başlığı yazı tipi değiştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?