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Blogger Kayıt Başlığı Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:59 - Tarih: 29 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger'da kayıt başlığı yazı tipi değiştirmek, Tema Tasarımcısı ile mümkün kılınmıştır. İçeriklerinizin başlıklarının yazı tipini değiştirmeniz, başlıklarınızın dikkat çekiciliğini artıracaktır. Özelleştir butonuna tıkladıktan sonra, Gelişmiş > Kayıt Başlığı sekmesine giriş yapın. Ardından Yazı tipi başlığı altındaki seçenekler arasından dilediğiniz bir seçimi yaparak, kayıt başlığı yazı tipi değiştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...

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Blogger Kayıt Başlığı Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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