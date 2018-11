Blogger için Renkli ve Açıklamalı Son Yazılar Eklentisi

Web sitemizde ziyaretçilerimizin daha çok vakit geçirmesi adına almamız gereken birtakım aksiyonlar olabilmektedir. Örneğin benzer yazılar eklentisi veya son yazılar eklentisi bunlardan yalnızca birkaçı. Ben de dikkat çekici olması açısından renk skalasını düşünürken çok uğraştığım bir son yazılar eklentisi paylaşıyor olacağım sizlerle. Aşağıdaki kodları, kırmızı alanı kendinize göre değiştirerek, HTML/JavaScript Ekle bölümüne ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Açılır / Kapanır Etiket Listesi

<div id="hlrpsa">

<script type="text/javascript">

function showrecentposts(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],i=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var s=0;s<r.link.length;s++)if("alternate"==r.link[s].rel){n=r.link[s].href;break}i=i.link(n);var a="...",d=r.published.$t,u=d.substring(0,4),o=d.substring(5,7),c=d.substring(8,10),l=new Array;if(l[1]="Jan",l[2]="Feb",l[3]="Mar",l[4]="Apr",l[5]="May",l[6]="Jun",l[7]="Jul",l[8]="Aug",l[9]="Sep",l[10]="Oct",l[11]="Nov",l[12]="Dec","content"in r)var m=r.content.$t;else if("summary"in r)var m=r.summary.$t;else var m="";var w=/<\S[^>]*>/g;if(m=m.replace(w,""),document.write('<div class="rctitle">'),standardstyling&&document.write(""),document.write(i),1==showpostdate&&document.write(" - "+l[parseInt(o,10)]+" "+c+" "+u),document.write('</div><div class="rcsumm">'),1==showpostsummary)if(standardstyling&&document.write(""),m.length<numchars)standardstyling&&document.write("<i>"),document.write(m),standardstyling&&document.write("</i>");else{standardstyling&&document.write(""),m=m.substring(0,numchars);var g=m.lastIndexOf(" ");m=m.substring(0,g),document.write(m+a),standardstyling&&document.write("")}document.write("</div>"),standardstyling&&document.write("")}standardstyling||document.write('<div class="bbwidgetfooter">'),standardstyling&&document.write(""),document.write(""),standardstyling||document.write("")}

</script>

<script type="text/javascript">

var numposts = 5;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;

</script>

<script src="http://[blogunuzunadi].blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts">

</script></div>

<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

<style type="text/css">

.rctitle{background:#f1f1f1;padding:20px;border-left:3px solid #EF6950;border-right:3px solid #EF6950;}

.rctitle a{color:#555!important;font-size:17px;line-height:1.8em;}#hlrpsa {color: #555;border-top:3px solid #EF6950;border-bottom:3px solid #bbb}.rcsumm {border-left:3px solid #bbb;border-right:3px solid #bbb;background-color:#fff;padding:20px;line-height:1.8em;font-size:14px;}

</style>

Örnek Görünüm