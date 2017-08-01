Blogger için Otomatik Thumbnail Eklentisi (2018)

Bir önceki içeriğimizde otomatik devamını oku eklentisini paylaşmıştım sizlerle. Şimdi ise otomatik thumbnail çekebilmek için gerekli olan kodu paylaşıyor olacağım. Aşağıdaki kodu, temanızın görünmesini istediğiniz (ana sayfa v.b. gibi) sayfasına eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, eklediğiniz görsel, otomatik bir şekilde thumbnail olarak çekilecektir ve bunu CSS ile biçimlendirebilirsiniz. Ben sizlerle, sorunsuz olan bir kodu paylaşıyor olacağım. Umarım arayanlar için faydalı olur.

AYRICA: Blogger için Renkli ve Açıklamalı Son Yazılar Eklentisi

Blogger için Otomatik Thumbnail Eklentisi

1) Eklentinin kodları aşağıdaki gibidir.

<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>

<div class='Image-thumb'>

<b:with value='data:post.thumbnailUrl ? resizeImage(data:post.thumbnailUrl, 200, "2:3") : data:post.thumbnail' var='image_r'>

<img expr:alt='data:post.title' expr:href='data:post.url' expr:src='data:image_r'/></b:with>

</div>

</b:if>



2) Eklentinin CSS kodları ise aşağıdaki gibidir.