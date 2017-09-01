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Blogger için Mobil’de Bazı Gadget’ları Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:52 - Tarih: 26 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Blogger için Mobilde Bazı Gadgetları GizlemekBlogger‘daki varsayılan etiketler doğrultusunda birçok işlevsel aksiyon alınabilmektedir. Blogger Dersleri adlı yazı dizisi ile de sizlerle birçok Blogger dersi paylaşıyoruz. Konumuza dönecek olursak, bazı widget’ların mobil temada görüntülenmesini istemeyebilirsiniz. Bunun için Blogger’ın varsayılan etiketlerinden birisini kullanacağız. Mobil şablonda gizlemek istediğiniz widget’ın HTML sayfasındaki kodu içerisine aşağıdaki uzantıyı eklemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Blogger’da Tüm Yazıları Yoruma Kapatalım

mobile='no'

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