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Blogger Güncellendi ve Yeni Temalar Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:02 - Tarih: 21 Mart 2017 - Yorum: 0
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Blogger Güncellendi ve Yeni Temalar GeldiGoogle‘ın blog servisi Blogger her geçen gün yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün de yepyeni bir güncelleme geldi ve onlarca mobil uyumlu temalar geldi. Uzun süredir aynı temaların bulunduğu Blogger’a yeni temaların gelmesi, yakın gelecekte farklı yeniliklerin de geleceğinin bir göstergesi olabilir. Yeni temalara sol menüdeki Tema sekmesinden ulaşabilir ve hemen bugün denemeye başlayabilirsiniz. Kesinlikle birbirinden güzel ve profesyonel tasarlanmış temalar var.

AYRICA: Blogger’da Alıntı Görünümü Nasıl Değiştirilir?

Blogger Güncellendi ve Yeni Temalar Geldi

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