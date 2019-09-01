Blogger'da ana başlık yazı tipi değiştirmek hakkında bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise, Blogger'da açıklama (description) yazı tipi değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi, Tema > Özelleştir butonuna tıklayarak, Tema Tasarımcısı'na giriş yapıyoruz. Ardından ise Gelişmiş > Blog Tanımı sekmesine tıklayalım. Yazı tipi başlığı altındaki seçenekler ile Blogger açıklama yazı tipi değiştirme mümkün kılınmıştır.

AYRICA: Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Açıklama Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?