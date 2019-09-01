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Blogger Açıklama Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:17 - Tarih: 28 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Açıklama Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger'da ana başlık yazı tipi değiştirmek hakkında bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise, Blogger'da açıklama (description) yazı tipi değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi, Tema > Özelleştir butonuna tıklayarak, Tema Tasarımcısı'na giriş yapıyoruz. Ardından ise Gelişmiş > Blog Tanımı sekmesine tıklayalım. Yazı tipi başlığı altındaki seçenekler ile Blogger açıklama yazı tipi değiştirme mümkün kılınmıştır.

AYRICA: Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Açıklama Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Açıklama Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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