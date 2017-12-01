Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Apple Watch için Yeni Reklam Videoları Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:55 - Tarih: 05 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Apple Watch için Yeni Reklam Videoları PaylaşıldıApple, yeni yıla yaklaşırken akıllı saati Apple Watch için dört yeni reklam videosu yayımladı. Akıllı saatin özelliklerine odaklanan reklam videoları 15 saniyelik olarak hazırlanmış. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtımı yapılan Apple Watch Series 3, önceki modellerden %70 daha hızlı olmasının yanı sıra yaklaşık 18 saatlik pil ömrü ve LTE desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca akıllı saatin iPhone’unuzda yer alan hattı kullandığını ve bu sayede de telefonunuz olmadan saatiniz ile arama yapmanın ve mesaj göndermenin mümkün olduğunu da belirtelim. Paylaşılan reklam videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Apple Watch için Yeni Reklam Videoları Paylaşıldı

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.448 yazıda 7.901 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık