Apple Watch için Yeni Reklam Videoları Paylaşıldı

Apple, yeni yıla yaklaşırken akıllı saati Apple Watch için dört yeni reklam videosu yayımladı. Akıllı saatin özelliklerine odaklanan reklam videoları 15 saniyelik olarak hazırlanmış. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtımı yapılan Apple Watch Series 3, önceki modellerden %70 daha hızlı olmasının yanı sıra yaklaşık 18 saatlik pil ömrü ve LTE desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca akıllı saatin iPhone’unuzda yer alan hattı kullandığını ve bu sayede de telefonunuz olmadan saatiniz ile arama yapmanın ve mesaj göndermenin mümkün olduğunu da belirtelim. Paylaşılan reklam videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.