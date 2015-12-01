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37 Dilde Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Kablosuz Kulaklık: CLIK [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:21 - Tarih: 06 Mart 2017 - Yorum: 0
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37 Dilde Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Kablosuz Kulaklık: CLIK [Video]Farklı dilleri öğrenmek için kelimeler ezberlemek, dil kurslarına gitmek yerine bir kulaklık olsaydı ve karşınızdakiyle konuşurken eş zamanlı çeviri yapılıp size iletilseydi nasıl olurdu? Tabii ki güzel olurdu. Skype ve Google gibi firmaların gerçek zamanlı çeviri konusunda çalışmaları devam etse de Mymanu şirketi tarafından duyurulan CLIK adlı akıllı kablosuz kulaklık, özellikleri ile dikkat çekiyor. Standart kablosuz kulaklık özelliklerine sahip olan CLIK, 37 farklı dilde eş zamanlı çeviri özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor.

37 Dilde Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Kablosuz Kulaklık: CLIK [Video]

Telefon bağlantısı için Bluetooth 4.1 bağlantısını kullanan CLIK, dokunmatik yüzeyiyle kontrol edilebiliyor ve bünyesinde 120 mAh’lik batarya bulunduruyor. Kulaklığın kılıfı aynı zamanda şarj istasyonu görevi de görüyor.

Türkçe‘nin de dahil olduğu 37 dile destek veren CLIK ile konuşacağınız yabancı kişiyle iletişime geçmeden önce yapmanız gereken ise, cihazın uygulaması üzerinden özel bir şifre ile oturum oluşturup kişiyi bu oturuma bağlamak ve kişinin dilini seçmek.

37 Dilde Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Kablosuz Kulaklık: CLIK [Video]

Şık tasarımıyla birlikte farklı renk seçenekleriyle gelen ve Indiegogo’ya özel olarak 200 dolara satılan kulaklığın piyasaya çıktıktan sonraki fiyatı ise 300 dolar olarak belirtiliyor. Ürünün Indiegogo sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ürün tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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