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macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 23 Haziran 2023 - Yorum: 0

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Apple macOS UpNote UygulamasımacOS için geliştirilen not alma uygulaması UpNote ile ilgili faydalı ipuçlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. UpNote ile ilgili bir önceki içeriklerimizde ise, not sayısını gizleme ve odaklanma modunda oluşturma gibi konu başlıklarına yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, upnote yazım denetimi kapatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Not alırken, hatalı metinler için uyarı görmek istemiyorsanız, yazım denetimini kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde işlem gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: UpNote Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

macOS Not Alma Uygulaması: UpNote

1) Öncelikle UpNote uygulamasına giriş yapalım.

macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatmak - 1

2) Akabinde Ayarlar adlı butona tıklıyoruz.

macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatmak - 2

3) Sol menüde yer alan "Editör" sekmesine geçiş yapalım.

macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatmak - 3

4) Buradaki "Yazım denetimi" adlı seçeneğin karşısındaki kutucuğu boş bırakabiliriz.

macOS "UpNote" Yazım Denetimi Kapatmak - 4

Sonuç olarak bu içeriğimizde, upnote yazım denetimini kapatma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Not kaleme alırken, dikkatinizin dağılmaması adına, dilerseniz, yazım denetimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu kolay işlem için ise, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.


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