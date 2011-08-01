Windows 10'da yer alan sürücüleri en iyi duruma getir aracı ile gerekli ise sürücünüz üzerinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde optimizasyon işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aslında bu aracın genellikle her hafta otomatik olarak çalıştığı dile getirilebilir.

Ancak dilediğiniz zaman da, bu işlemi manuel gerçekleştirmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Windows 10'da sürücü iyileştirme aracını kullanabilirsiniz. Hemen ilgili adımları inceleyelim o zaman arkadaşlar...

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Windows 10 Sürücüleri En İyi Duruma Getir Aracı ve Kullanımı

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklayınız.

2) Sürücüleri Birleştir ve İyileştir bölümüne giriş yapınız.

3) İstediğiniz sürücünüze gelerek, En İyi Duruma Getir butonuna tıklayınız.