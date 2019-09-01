Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arasında eğitici bir uygulama arıyorsanız, TED uygulaması tam size göre. Kişisel gelişiminizi arttırıp dünyanızı genişletecek olan TED, teknolojiden bilime, sağlıktan psikolojiye daha birçok konuda harika konuşmaları barındırıyor. Onlarca dilde olan videoları hepsi olmasa da doyurucu şekilde birçok videoyu Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: TED

Ayrıca konuşmaları indirebilir, çevrim dışı olarak izleyebilirsiniz. 10 milyonu aşkın kullanıcı tarafından kullanılan TED, Android 5.0 ve üzeri ile iOS 11.0 ve üzeri sistemleri desteklemektedir.

Sürekli meraklı, bilgili kalmak ve ilham almak için TED uygulamasını indirmenizi öneririz. Uygulamanın görsellerine ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TED Görselleri

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları yazımızda bugün TED uygulamasını işledik. Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak bu yönde hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın.

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