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Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: TED

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:53 - Tarih: 01 Ekim 2019 - Yorum: 0

TED Android iOS İndirÜcretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arasında eğitici bir uygulama arıyorsanız, TED uygulaması tam size göre. Kişisel gelişiminizi arttırıp dünyanızı genişletecek olan TED, teknolojiden bilime, sağlıktan psikolojiye daha birçok konuda harika konuşmaları barındırıyor. Onlarca dilde olan videoları hepsi olmasa da doyurucu şekilde birçok videoyu Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: TED

Ayrıca konuşmaları indirebilir, çevrim dışı olarak izleyebilirsiniz. 10 milyonu aşkın kullanıcı tarafından kullanılan TED, Android 5.0 ve üzeri ile iOS 11.0 ve üzeri sistemleri desteklemektedir.

Sürekli meraklı, bilgili kalmak ve ilham almak için TED uygulamasını indirmenizi öneririz. Uygulamanın görsellerine ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TED Görselleri

TED Android iOS - 1 TED Android iOS - 2

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları yazımızda bugün TED uygulamasını işledik. Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak bu yönde hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın.

TED Android iOS İndir

TED Android İndir TED iOS İndir

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