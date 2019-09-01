WhaleApp LTD tarafından geliştirilen Hidden Hotel: Miami Gizemi, macera oyunları kategorisinde listelenen, gizemli bulmacalar çözerek eski bir oteli yenilemeye çalıştığınız eğlenceli bir oyun. Otel odalarında gizlenen nesneleri bularak otelin tuhaf gizemini çözmeye çalışacağınız android oyununda, eski ya da modern tasarımlarla kendi tarzınızı yaratmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz android oyunları ve ücretsiz ios oyunları içerisinde bulunan oyunda oyun içi satın alım sistemi bulunmaktadır.

Ücretsiz Android - iOS Oyunu: Hidden Hotel: Miami Gizemi

Günlük yapacağınız görevler ile oteldeki gizemi çözmeye günbegün yaklaşacak ve günlük bonuslar alacaksınız.

Türkçe dil desteği olan ve 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirme alan Hidden Hotel: Miami Gizemi, android 4.2 ve sonrası ile iOS 10.0 veya üstü sürümlerde olan cihazlarda çalışabilir. Oyunun görsellerine, videosuna ve indirme bağlantısına aşağıdan erişebilirsiniz.

Hidden Hotel: Miami Gizemi Görselleri

Hidden Hotel: Miami Gizemi Video

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