Ücretsiz Android oyunları veya ücretsiz iOS oyunları için hazırladığımız yazı dizimizin bugünkü oyunu Last Hope Sniper - Zombie War. Android ya da iOS cihazlarınızda zombi oyunları oynamayı seviyorsanız, bu oyunu denemeyi düşünebilirsiniz. 10 milyondan fazla kez indirme alan oyunda, keskin nişancı tüfeği, saldırı tüfeği, tabancalar, el bombası ve roketatarlar gibi birçok silah ile zombilerin arasından kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Last Hope Sniper - Zombie War

Android için 4.1 ve üzeri, iOS için de 7.0 ve üzeri sisteme gereksinim duyan oyun, 150'den fazla hikaye tabanlı bölüm içermektedir.

Oyunun görsellerini, tanıtım videosuna ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Last Hope Sniper - Zombie War Görselleri

Last Hope Sniper - Zombie War Video İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Last Hope Sniper - Zombie War oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

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