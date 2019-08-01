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Plesk Onyx Veritabanı Girişi Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:10 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Veritabanı Girişi Nasıl Yapılır?Web sitenizdeki içerikler, ayarlar v.b. bildiğiniz üzere veritabanı ile senkronize çalışır. Bu yüzden zaman zaman veritabanınıza giriş yapmak isteyebilirsiniz. En azından tablo bakımı, optimize işlemleri için veritabanına giriş yapmanız gerekebilir. Plesk Onyx üzerinden sitenizin veritabanına (phpMyAdmin) kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Plesk'te veritabanına giriş yapmak için, aşağıdaki adımları izlemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk Onyx PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Veritabanı Girişi Nasıl Yapılır?

1) Domains sekmesine tıklayalım.

2) Alan adınıza tıklayın ve ilerleyin.

3) Sağ tarafta yer alan Databases bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Veritabanı Girişi Nasıl Yapılır?

4) phpMyAdmin bağlantısına tıklayarak veritabanına giriş yapabilirsiniz.

Plesk Onyx Veritabanı Girişi Nasıl Yapılır?

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