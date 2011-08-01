YouTube kanalınızı daha etkili bir hâle getirmek için, sizlerle ipuçları paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise, YouTube'da konum ekleme ve YouTube'da kanal bağlantıları ekleme gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise YouTube kanal profil resmi ekleme nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. YouTube kanalınıza giriş yaptıktan sonra, profil resminizin üzerine gelerek, kalem butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yeni bir profil resmi ekleyebilir veya mevcut profil resminizi değiştirebilirsiniz.

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YouTube Kanal Profil Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?