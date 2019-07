Do Not Track, internetteki sitelere "takip etme," uyarısında bulunmanızı sağlar. Ancak her internet sitesi bu uyarıyı dikkate almayabilir. Siz yine de bu özelliği kullanmayı düşünebilirsiniz. Yandex Browser'da öncelikle Ayarlar sayfasına gelin ve en alttaki Kişisel bilgi ayarları bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada, aşağıdaki görselde yer alan seçeneği onaylamanız yeterli olacaktır.

Yandex Browser "Do Not Track" Nedir? Nasıl Açılır?