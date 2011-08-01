Pinterest ile bir profil oluştururken, görünür ad olarak belirlediğiniz bilgiyi, daha sonra değiştirmeye karar verebilirsiniz. Zaten böyle bir seçenek de kullanıcılara sunulmuş durumdadır. Bunun için ilk olarak Ayarları düzenleyin adlı sekmeye tıklayın. Ardından Görünen ad adlı kutucuğa dilediğiniz gibi görünecek adı giriniz. İşlemleri kayıt ederek, yeni görünen adınızı güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Pinterest Görünen Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?