Eğer ki sitenizi HTTPS'ye geçirdi iseniz, bu durumda Analytics hesabınıza ait URL'yi de HTTPS olarak güncellemeniz faydalı olacaktır. Bu işlem, ne yazık ki otomatik gerçekleşmiyor. Ancak işlem çok kolay. Google Analytics'deki site URL'sini HTTPS yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde alacağınız veriler de, SSL'ye sahip domaininiz üzerinden olacaktır.

AYRICA: Google Analytics'de Hesap Adı Değiştirmek

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Analytics'e giriş yapın.

2) Sol menüdeki Yönetici sekmesine tıklayın.

3) Mülk Ayarları bağlantısına tıklayın.

4) Varsayılan URL adlı açılır menüden "https://" seçin.

5) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.