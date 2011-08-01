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Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 10 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?Eğer ki sitenizi HTTPS'ye geçirdi iseniz, bu durumda Analytics hesabınıza ait URL'yi de HTTPS olarak güncellemeniz faydalı olacaktır. Bu işlem, ne yazık ki otomatik gerçekleşmiyor. Ancak işlem çok kolay. Google Analytics'deki site URL'sini HTTPS yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde alacağınız veriler de, SSL'ye sahip domaininiz üzerinden olacaktır.

AYRICA: Google Analytics'de Hesap Adı Değiştirmek

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Analytics'e giriş yapın.

2) Sol menüdeki Yönetici sekmesine tıklayın.

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

3) Mülk Ayarları bağlantısına tıklayın.

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

4) Varsayılan URL adlı açılır menüden "https://" seçin.

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

5) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

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