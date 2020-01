Zaman zaman yapacaklarımızı veya gün içerisinde tekrarlamamız gereken aksiyonları unuttuğumuz olabiliyor. İşte bu yüzden PC için geliştirilen birçok yapılacaklar listesi programı mevcut diyebiliriz. Araştırmalarım doğrultusunda, Windows 10 ile tam uyumlu olan ve Microsoft tarafından geliştirilen To Do uygulaması hem tasarım, hem de işlevsel özellikleri ile kesinlikle bu konuda lider konumda denilebilir. Yapacağınız görevleri, şık bir tasarım ile not alabileceğiniz ve bu şekilde kendinize hatırlatmalar da sağlayabileceğiniz bir program olarak öne çıkan Microsoft To Do tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Yalnızca Microsoft hesabınızın olması yeterli olup, dilerseniz aşağıdaki bağlantı ile bilgisayarınıza Türkçe olarak indirme sağlayabilmektesiniz.

En İyi Yapılacaklar Listesi Programı: Microsoft To Do

Adres: Microsoft To Do (Ücretsiz)