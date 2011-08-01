Türkiye'de ne yazık ki sinema sitesi olarak pek de proje bulunmuyor. Belli başlı projeler haricinde, sinemaya yönelik internet sitesinin olmaması, insanların da takip edebileceği, güncel bir kaynak olmamasını beraberinde getirmektedir. Ancak vizyondakiler.net internet sitesi ile artık, bu sorun çözülmüş oldu. Çünkü Vizyondakiler sitesinde; sinema haberleri, dizi haberleri, oyuncular ve fragmanlar gibi pek çok kategori çerçevesinde içerikler yer alıyor. Dolayısı ile, bir sinema tutkunu iseniz, ilgili internet sitesini hemen takibe alabilirsiniz.
Türkiye'nin Sinema Sitesi: Vizyondakiler.net
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:01 - Tarih: 18 Nisan 2023 - Yorum: 0
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