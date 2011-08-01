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Netflix Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! 2022 Fiyat Listesi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:21 - Tarih: 05 Nisan 2022 - Yorum: 0

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NetflixÜlkemizde zam gelmeyen ürün kalmamışken, bu zamlarda Netflix de geri kalmadı. ABD, İngiltere, İrlanda başta olmak üzere birçok ülkede yeni fiyatlar belirlenirken, Türkiye'de de Netflix fiyatlara zam yaptı. Netflix 2022 fiyat listesi ise şu şekilde; Temel Plan'ın fiyatı, 26.99 TL'den 37.99 TL'ye, Standart Plan fiyatı, 40.99 TL'den 57.99 TL'ye, Özel Plan fiyatı ise 54.99 TL'den 77.99 TL'ye yükseldi.

Netflix Türkiye 2022 Fiyat Listesi

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