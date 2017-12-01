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ZTE Blade V9, Tanıtım Öncesinde Yanlışlıkla Duyuruldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 30 Aralık 2017 - Yorum: 0
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ZTE Blade V9, Tanıtım Öncesinde Yanlışlıkla DuyurulduÇinli üretici ZTE, CES 2018 etkinliği kapsamında duyurusunu gerçekleştireceği yeni akıllı telefonu Blade V9‘u yanlışlıkla yayınladı. Akıllı telefon hakkındaki teknik detaylar, firmanın web sitesinde yanlışlıkla yayınlanınca telefonun nasıl olduğu da ortaya çıkmış oldu. 5,7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü 18:9 ekranın konumlandırıldığı akıllı telefon, gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden ve 2-3-4 GB RAM alternatiflerinden alıyor.

ZTE Blade V9, Tanıtım Öncesinde Yanlışlıkla Duyuruldu

Ayrıca RAM boyutlarına göre 16-32-64 GB dahili depolama alanları ile satın alınabilecek ZTE Blade V9, arka tarafında 16 + 5 MP çift kamera ile geliyorken, ön tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde kamerası ile boy gösteriyor.

Android Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, 3.200 mAh bataryasının yanında siyah ve altın renk seçenekleri ile raflardaki yerini alacak. Çıkış tarihi ve fiyatının ise CES 2018 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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