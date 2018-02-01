ZTE Axon M için Dayanıklılık Testi Videosu Geldi

YouTube’da dayanıklılık testi videoları ile tanınan JerryRigEverything kanalı, bu sefer de iki ekranı ile dikkat çeken ZTE Axon M üzerinde sağlamlık testini uyguladı. İki adet katlanabilir 5.2 inçlik 1920×1080 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, adeta iki telefon kullanıyormuş hissi veriyor. Çizilme testi ile başlanılan testte telefon, diğer akıllı modellerde olduğu gibi bir performans sergiliyor. Arka yüzeyi ise oldukça fazla çiziliyor. Ancak günlük kullanımda böyle bir çizilme tabii ki olmayacaktır. Testin sonrasında da ateş ve bükülme deneyleri uygulanıyor. Telefonunun nasıl performans sergilediğini merak ediyorsanız, ZTE Axon M dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.