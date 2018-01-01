Zorlu Koşullara Dayanıklı Harici Disk: SanDisk Extreme (Video)

SanDisk, zorlu şartlar altında kullanılabilen harici diski SanDisk Extreme‘i satışa sundu. Cep boyutunda olan ürün, 250 – 500 GB ve 1 TB boyutları olarak satışa sunulmuş durumda. Saniyede 550 MB veri aktarımı gerçekleştirebilen kompakt tasarımlı cihaz, su ve toza karşı dayanıklılığını IP55 sertifikası ile kanıtlıyor. Hem PC hem de Mac kullanıcıları için tercih edilebilecek olan USB 3.1 bağlantı destekli SanDisk Extreme, 250 GB modelinde 99.99 dolar, 500 GB modelinde 169.99 dolar ve 1 TB modelinde ise 349.99 dolar fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor. Ürünü, Amazon sayfası üzerinden sipariş verebilirsiniz ve tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.