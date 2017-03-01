Zeitgeist belgesel serisi; Zeitgeist: The Movie, Zeitgeist: Addendum ve Zeitgeist: Moving Forward olmak üzere üç bölümden oluşan, dikkat çekici ve sorgulayıcı bir yapımdır. 2007 yılında ilk bölümü yayınlanan belgeselde din, para, banka ve 9/11 olayı ele alınmaktadır. İkinci bölümünde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir sosyal sistemi, Jacque Fresco’nun fikirlerini ve Venüs Projesi’ni konu alır. Üçüncü bölüm ise bankaların bir araya gelerek tek bir “Dünya bankası” oluşturma teorilerini kapsamaktadır. Onlarca dile çevirileri yapılan ve büyük ses getiren belgesel serisini Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

Zeitgeist: The Movie – Türkçe Altyazılı

Zeitgeist: Addendum – Türkçe Altyazılı

Zeitgeist: Moving Forward – Türkçe Altyazılı