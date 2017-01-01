Geliştiriciler tarafından kullanıcıların beğenisine sunulmak için üretilen yüz binlerce uygulama Google Play‘de bulunuyor. Ancak bilindiği gibi markette yer alan her uygulama iyi niyetli olmayabiliyor. Bu tarz uygulamalar yüklenildiğinde telefonların arka planında çalışarak bilgi sızdırması, reklam uygulaması gibi birçok istenmeyen şey olabilir. Bu nedenle zararlı Android uygulamaları gibi kötü yazılımlardan etkilenmemek için güvenmediğiniz uygulamayı güvenilir olmayan başka kaynaklardan da kesinlikle indirmemelisiniz.

Zararlı Android Uygulamaları Listesi

Geçtiğimiz sene 10 milyondan fazla Android işletim sistemli cihaza bulaşan HummingBad virüsü, yenilenerek HummingWhale ismiyle tekrar yayılmaya başlandı. Kapsamlı güvenlik araştırmaları yapan Check Point isimli güvenlik firması, bu virüse karşılık kullanıcıları bilinçlendirmek için liste yayınladı.

Kullanıcıların kesinlikle indirmemeleri gerektiği ve indirilmişse derhal kaldırmaları gerektiği belirtilen zararlı – virüslü Android uygulamaları listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Listede görülen uygulama paket kodlarının en sonundaki kısmın uygulama adı olduğunu belirtelim.