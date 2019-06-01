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Zamanın Sonuna Yolculuk Yapmak İster misin? (Altyazılı Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:10 - Tarih: 09 Haziran 2019 - Yorum: 0

Zamanın Sonuna YolculukDünya'nın kilometrelerce hızda dönüşünü düşündünüz mü? Ya da her şeyin başlangıcının 13.8 milyar yıl önce big bang (büyük patlama) ile gerçekleştiği söylenirken, nereye doğru gidildiği hakkında bir fikir yürüttünüz mü? Evrenin geleceği hakkında üretilen farklı tahminlerin birleştirilmesiyle hazırlanan bu video, 4k çözünürlüklü anlatımıyla güzel bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak. Türkçe altyazı desteğine sahip olan "zamanın sonuna yolculuk" videosunu izlemenizi tavsiye ederiz. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Zamanın Sonuna Yolculuk Video İzle

"Hepimiz birbirimize biyolojik olarak, Dünya’ya kimyasal olarak, Evren’e atomik olarak bağlıyız. Evrenin içerisindeyiz, Evren de bizim içimizde." Neil deGrasse Tyson

Timelapse Of The Future: A Journey to the End of Time
(Geleceğin Hızlandırılması: Zamanın Sonuna Yolculuk)

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