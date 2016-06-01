Popüler yabancı dizi Game of Thrones‘un son bulmasına bir sezon kalmışken, HBO şirketi bu başarısını devam ettireceği yapımları düşünmeye başladı. Kitap ve film serisi olarak büyük ses getiren “Yüzüklerin Efendisi” şimdi de televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Dizi olarak televizyona uyarlamak isteyen şirketlerin arasında da HBO’nun dışında Amazon ve Netflix’in yer aldığı söyleniyor. Gerekli görüşmelerin başladığı yapım için J. R. R. Tolkien’in mirasının koruyucusu olan oğlu Christopher Tolkien’in düşünceleri bekleniyor. Yüzüklerin Efendisi konusunda korumacı bir tavır sergileyen oğlundan serinin hakları için 200 – 250 milyon dolara satın alımlar ihtimal dahilinde gibi görünüyor. Ne gibi bir sonuç ile karşılaşacağımızı bekleyip göreceğiz.