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Yüksek Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Akıllı Telefon: Vivo Y12

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:35 - Tarih: 21 Haziran 2019 - Yorum: 0

Vivo Y12Vivo, uygun fiyatla yüksek kapasiteli bataryayı birleştirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon 6,35 inç boyutlarında 1544×720 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Gücünü Helio P22 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alan Vivo Y12, 32 - 64 GB depolama seçenekleri ile geliyor.

Vivo Y12 Özellikleri ve Fiyatı

Vivo Y12 Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafına baktığımızda da, arka tarafında 13 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP derinlik sensörüyle üçlü kamera sistemi ve ön tarafında da 8 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Android Pie işletim sistemiyle birlikte iki farklı renk alternatifiyle satın alınabilecek olan Vivo Y12, 160 euro fiyat etiketine sahip.

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