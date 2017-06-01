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YouTube’dan Backlink Almak Mümkün

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:04 - Tarih: 31 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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YouTubedan Backlink Almak MümkünDünyanın en büyük video paylaşım sitesi kuşkusuz YouTube olsa gerek. Bu denli büyük ve kalıcı bir plâtform üzerinden web sitemiz için ömürlük backlink almamız ise uzun vadede kesinlikle bizlere fayda sağlayacaktır. Peki, YouTube ile kalıcı backlink nasıl alabiliriz? Öncelikle kendinize bir kanal oluşturun ve ardından aşağıdaki adımları izleyin. Böylelikle web sitenizin bağlantısını kalıcı olarak YouTube kanalınıza eklemiş olacaksınız. Bu ise uzun dönemde size fayda sağlayacaktır.

AYRICA: MySpace ile Ömürlük Backlink Alımı Yapalım

YouTube ile Kalıcı ve Ücretsiz Backlink Alalım

  • Kanalınıza giriş yapın.
  • Bağlantıları düzenle sekmesine tıklayın.

YouTubedan Backlink Almak Mümkün

  • Kutucuğa başlık ve URL‘yi girin.

YouTubedan Backlink Almak Mümkün

  • Bitti butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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