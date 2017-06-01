Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi kuşkusuz YouTube olsa gerek. Bu denli büyük ve kalıcı bir plâtform üzerinden web sitemiz için ömürlük backlink almamız ise uzun vadede kesinlikle bizlere fayda sağlayacaktır. Peki, YouTube ile kalıcı backlink nasıl alabiliriz? Öncelikle kendinize bir kanal oluşturun ve ardından aşağıdaki adımları izleyin. Böylelikle web sitenizin bağlantısını kalıcı olarak YouTube kanalınıza eklemiş olacaksınız. Bu ise uzun dönemde size fayda sağlayacaktır.

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YouTube ile Kalıcı ve Ücretsiz Backlink Alalım

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