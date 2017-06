Bildiğiniz gibi YouTube‘daki sayfalar yüklenir iken, en tepede de ilerleme çubuğu çıkıyor. Bu çubuğun anlamı, sayfaların henüz tam olarak yüklenmediğini göstermesidir. Yani sayfalar yüklenirken, bu duruma işaret etmektedir. Peki bu güzel ve özgün özelliği Blogger‘da nasıl kullanabiliriz? Oldukça basit. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Ne kadar gerekli olduğu tartışılır ancak yine de web sitenize farklı bir hava katacaktır. Şüpheniz olmasın.

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var Nanobar=function(){var c,d,e,f,g,h,k={width:"100%",height:"2px",zIndex:9999,top:"0"},l={width:0,height:"100%",clear:"both",transition:"height .3s"};c=function(a,b){for(var c in b)a.style[c]=b[c];a.style["float"]="left"};f=function(){var a=this,b=this.width-this.here;0.1>b&&-0.1<b?(g.call(this,this.here),this.moving=!1,100==this.width&&(this.el.style.height=0,setTimeout(function(){a.cont.el.removeChild(a.el)},100))):(g.call(this,this.width-b/4),setTimeout(function(){a.go()},16))};g=function(a){this.width=

a;this.el.style.width=this.width+"%"};h=function(){var a=new d(this);this.bars.unshift(a)};d=function(a){this.el=document.createElement("div");this.el.style.backgroundColor=a.opts.bg;this.here=this.width=0;this.moving=!1;this.cont=a;c(this.el,l);a.el.appendChild(this.el)};d.prototype.go=function(a){a?(this.here=a,this.moving||(this.moving=!0,f.call(this))):this.moving&&f.call(this)};e=function(a){a=this.opts=a||{};var b;a.bg=a.bg||"#db3131";this.bars=[];b=this.el=document.createElement("div");c(this.el,

k);a.id&&(b.id=a.id);b.style.position=a.target?"relative":"fixed";a.target?a.target.insertBefore(b,a.target.firstChild):document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(b);h.call(this)};e.prototype.go=function(a){this.bars[0].go(a);100==a&&h.call(this)};return e}();

var nanobar = new Nanobar();nanobar.go(30);nanobar.go(60);nanobar.go(100);

//]]>

</script>

