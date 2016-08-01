Geçtiğimiz birkaç gün önce YouTube yepyeni bir tasarıma kavuştu ve bu beraberinde birçok yeniliğin de habercisi idi aslında. O yeniliklerden bir tanesi ise, gece modu yani koyu tema. Geceleri daha rahat ve keyifli bir kullanım sunan koyu temayı aktif etmek ise oldukça basit. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda YouTube’da gece modunu kullanabilirsiniz. Bilmeyenler için güzel bir ipucu olacağını öngörerek, dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: İşte YouTube’a Yüklenen İlk Video

YouTube’da Koyu Tema Nasıl Aktif Edilir?

Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Koyu Tema: Kapalı sekmesine tıklayın.

Koyu Temayı Etkinleştir seçeneğini açın.