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YouTube’da İzlediğimiz Videolar Kaldığı Yerden Devam Etsin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:37 - Tarih: 21 Aralık 2016 - Yorum: 0
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YouTubeda İzlediğimiz Videolar Kaldığı Yerden Devam EtsinYouTube video izlemek konusunda olasılıkla hepimizin tercih ettiği bir site. Dolayısı ile sürekli aktif olarak kullanıyorsanız, zaman zaman işiniz çıktığında veya izlediğiniz videoyu yardım bırakmanız gerektiğinde, nerede kaldığınızı not almak isteyebilirsiniz. Peki nasıl? Bunun için birçok eklenti mevcut ancak eklenti olmadan, farklı bir mantık kullanarak da bu işlemi yapabileceğimize inanıyorum. YouTube’un bir özelliğini kullanarak, izlediğiniz videoya daha sonra aynı saniye veya dakikadan devam edebilirsiniz. Şimdi bu işlemi nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz.

AYRICA: YouTube’da Otomatik Oynatma Nasıl Kapatılır?

YouTube’da İzlenen Video Nasıl Kaldığı Yerden Devam Eder?

  • Öncelikle izlediğiniz video sayfasına girin. (Örnek video.)
  • Video üzerinde sağ tıklayın.
  • Geçerli zamana ait video URL’sini kopyala” bağlantısına tıklayın.

YouTubeda İzlediğimiz Videolar Kaldığı Yerden Devam Etsin

  • Kopyaladığınız URL ile daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edin. (Örnek bağlantı.)

Not: Bu özelliği YouTube‘da izlediğiniz müzik videosu veya film, dizi gibi videolar için kullanabilirsiniz.

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