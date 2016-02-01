YouTube‘da abone olduğunuz kanallardan sıkıldınız mı? Veya haberiniz olmadan, farklı bir kanala abone olduğunuzu mu fark ettiniz? Bu gibi durumlar için abone olduğunuz tüm kanalları tek bir sayfada görüntüleyebilmektesiniz. Bunun için ise YouTube’daki yan menüde yer alan Abonelikler bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır. Peki abonelik nasıl iptal edilir? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda abone olduğunuz kanala yönelik olarak aboneliğinizi kalıcı olarak iptal edebilirsiniz.

AYRICA: YouTube’da İzlediğimiz Videolar Kaldığı Yerden Devam Etsin

YouTube’daki Abonelik Nasıl İptal Edilmektedir?

Abonelikler adlı bölüme giriş yapın.

Listedeki aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz kanala gelin.