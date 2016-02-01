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YouTube’da Abonelik İptal Etmeyi Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:01 - Tarih: 22 Aralık 2016 - Yorum: 0
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YouTubeda Abonelik İptal Etmeyi ÖğrenelimYouTube‘da abone olduğunuz kanallardan sıkıldınız mı? Veya haberiniz olmadan, farklı bir kanala abone olduğunuzu mu fark ettiniz? Bu gibi durumlar için abone olduğunuz tüm kanalları tek bir sayfada görüntüleyebilmektesiniz. Bunun için ise YouTube’daki yan menüde yer alan Abonelikler bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır. Peki abonelik nasıl iptal edilir? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda abone olduğunuz kanala yönelik olarak aboneliğinizi kalıcı olarak iptal edebilirsiniz.

AYRICA: YouTube’da İzlediğimiz Videolar Kaldığı Yerden Devam Etsin

YouTube’daki Abonelik Nasıl İptal Edilmektedir?

  • Abonelikler adlı bölüme giriş yapın.

YouTubeda Abonelik İptal Etmeyi Öğrenelim

  • Listedeki aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz kanala gelin.

YouTubeda Abonelik İptal Etmeyi Öğrenelim

  • Abone olundu butonuna gelerek, açılan Abonelikten çık butonuna tıklayın.

YouTubeda Abonelik İptal Etmeyi Öğrenelim

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