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YouTube Reklam Politikasında Değişikliğe Gidiyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:21 - Tarih: 20 Şubat 2017 - Yorum: 0
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YouTube Reklam Politikasında Değişikliğe GidiyorGoogle, YouTube için geçerli olan reklam politikasında oldukça sağlıklı bir karara vardı. Önümüzdeki sene, video öncesi gösterilen ve kullanıcı tarafından geçilemeyen 30 saniyelik reklamlar, artık olmayacak. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 itibari ile hem firmalar hem de kullanıcılar için daha verimli bir reklam formatına geçiş yapılacak ve böylelikle kullanıcılara daha sağlıklı reklam deneyimi sunulacak. Google’ın bu kararı özellikle kullanıcılar için faydalı olacak gibi görünüyor. Ancak bunu zaman gösterecek demek daha doğru olur.

YouTube Reklam Politikasında Değişikliğe Gidiyor

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